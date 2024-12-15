Бывший тренер Леброна Джеймса: «Вот черт, он все-таки не бог!»

Бывший тренер Леброна Джеймса поделился впечатлениями от сезона форварда.

Неназванный ассистент главного тренера работал со звездным форвардом ранее и наблюдал за его игрой в нынешнем чемпионате.

«Был отрезок, когда он выглядел наиболее близким к обычному человеку в своей карьере. Он продлил игру на прежнем уровне на невиданный ранее срок, но в какой-то момент и у него перестанет получаться. Кажется, этот момент все ближе и ближе. Но еще не настал.

Думаю, что это был просто тяжелый отрезок, но было откровением увидеть: «Вот черт, он все-таки не бог!». Однажды он больше не сможет это делать», – заключил специалист.

Джеймс пропустил 8 дней с травмой стопы. Форвард набирает 23 очка, 8 подборов и 9,1 передачи в среднем в текущем сезоне.