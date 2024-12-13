Кармело Энтони: «Таунс находит себя в «Нью-Йорке»

Кармело Энтони оценил, как проходит адаптация Карла-Энтони Тануса в «Никс».

«Таунс находит себя. Когда ты приезжаешь в Нью-Йорк , ты должен найти свой путь… Карл-Энтони находит свой путь, для него это ведь возвращение домой в каком-то смысле. Все под контролем. Сейчас все спокойно – семья, образ жизни. Все налаживается.

Поклонникам «Никс» хочется увидеть суровую сторону Таунса . То, что вы видите сейчас, как он исполняет трехочковые – это другая энергия. Но постепенно он привносит и эту составляющую, навязывает борьбу.

Ему нужно показать себя в Нью-Йорке. Давление есть, но, как мне кажется, KAT находит себя», – считает бывший игрок нью-йоркской команды.