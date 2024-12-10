  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Если бы они раскрыли блеф Джеймса Долана, я бы остался в «Денвере» навсегда». Кармело Энтони рассказал об обмене в «Нью-Йорк»
2

«Если бы они раскрыли блеф Джеймса Долана, я бы остался в «Денвере» навсегда». Кармело Энтони рассказал об обмене в «Нью-Йорк»

Кармело Энтони рассказал о тактике переговоров Джеймса Долана.

«Долан пришел на встречу с руководством «Наггетс» в феврале 2011 года с фиолетовым конвертом. Там был только один лист с цифрами. Просто какой-то набор цифр, показывающий, как все это могло быть реализовано. Простая электронная таблица. Бум, он достает его и отдает тогдашнему генеральному менеджеру «Наггетс» Масаи Уджири и остальным ребятам.

Остальная часть папки забита бумагами, но там ничего нет. На этих чертовых бумагах ничего нет. Чистые листы бумаги.

Если бы тогда они раскрыли его блеф, я бы остался в «Денвере» навсегда! В этой папке ничего не было!

Долан сказал: «Вы забрал все. Это все, что у меня есть», и вытащил руки из карманов. Это был крутой момент», – рассказал 10-кратный участник Матча всех звезд.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт 7PM in Brooklyn в соцсети X
logoКармело Энтони
logoНью-Йорк
logoДжеймс Долан
logoМасаи Уджири
logoНБА
logoДенвер
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«На 100 процентов за Леброна». Паоло Банкеро рассказал, почему Джеймс – его любимый игрок в НБА
7 декабря, 18:38
Кармело Энтони о Джареде Маккейне: «Какая разница, что он красит ногти, если хорошо играет в баскетбол»
116 декабря, 16:13Фото
«Травмы, соцсети, стиль игры». Патрик Беверли назвал причины падения просмотров НБА
155 декабря, 09:59
Кармело Энтони рассказал, что разгромил раздевалку «Никс» после обмена Шамперта и Смита в «Кэвз»
727 ноября, 07:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Еврокубок. «Валенсия» в гостях победила «Гамбург» и продлила серию до 10-0, «Трефл Сопот» проиграл «Тренто»
47 минут назад
Кубок НБА. 1/4 финала. «Милуоки» примет «Орландо», «Оклахома» – «Даллас»
7сегодня, 20:19
Никола Йокич лидирует в НБА по проценту реализации трехочковых не из угла
4сегодня, 20:18Фото
НБА воссоздала знаменитую рекламу рождественских матчей
1сегодня, 20:05Видео
Игроки НБА пропускают из-за травм на 40% больше матчей, чем в прошлом сезоне
3сегодня, 19:51Фото
Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс не заслуживает играть в одной команде со Стефом Карри»
9сегодня, 18:42
Чендлер Парсонс: «Джимми Батлер идеально подошел бы «Хьюстону» и «Кливленду»
17сегодня, 17:54
Чендлер Парсонс: «Никс» наняли отца Джейлена Брансона, чтобы сделка состоялась»
сегодня, 17:07
Винс Картер: «Я полностью за то, чтобы Леброн Джеймс играл в каждом матче. Но 35 минут – это слишком много»
7сегодня, 16:54
Эй Джей Дибанца будет выступать за университет Бригама Янга
11сегодня, 16:31
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Гудумак выбыл до конца декабря из-за травмы голеностопа
51 минуту назад
Больше четверти очков Девина Букера и Энтони Дэвиса набраны с линии штрафных
сегодня, 20:30Фото
Бронни Джеймс, скорее всего, будет включен в любой обмен с участием Леброна Джеймса
12сегодня, 19:31
«Индиана» активно ищет запасного центрового
3сегодня, 19:21
Лонни Уокер о Евролиге: «Это не то, что у вас есть один или два игрока, которые совершают все броски»
1сегодня, 19:17
Джамал Кроуфорд будет комментировать матчи на NBC
сегодня, 18:58
«Милуоки» реализует больше половины трехочковых бросков из угла
сегодня, 18:52
«Юта» не рассматривает возможность обмена Уокера Кесслера
3сегодня, 18:21
«Шарлотт» готов обменять Коди Мартина
сегодня, 18:15
Джимми Батлер отказался сегодня общаться со СМИ
1сегодня, 18:04