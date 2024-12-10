«Если бы они раскрыли блеф Джеймса Долана, я бы остался в «Денвере» навсегда». Кармело Энтони рассказал об обмене в «Нью-Йорк»
Кармело Энтони рассказал о тактике переговоров Джеймса Долана.
«Долан пришел на встречу с руководством «Наггетс» в феврале 2011 года с фиолетовым конвертом. Там был только один лист с цифрами. Просто какой-то набор цифр, показывающий, как все это могло быть реализовано. Простая электронная таблица. Бум, он достает его и отдает тогдашнему генеральному менеджеру «Наггетс» Масаи Уджири и остальным ребятам.
Остальная часть папки забита бумагами, но там ничего нет. На этих чертовых бумагах ничего нет. Чистые листы бумаги.
Если бы тогда они раскрыли его блеф, я бы остался в «Денвере» навсегда! В этой папке ничего не было!
Долан сказал: «Вы забрал все. Это все, что у меня есть», и вытащил руки из карманов. Это был крутой момент», – рассказал 10-кратный участник Матча всех звезд.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт 7PM in Brooklyn в соцсети X
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