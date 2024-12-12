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13 тренеров НБА входят в 50 самых высокооплачиваемых тренеров в США

Опубликованы 50 самых высокооплачиваемых тренеров в США.

13 из 50 самых высокооплачиваемых тренеров работают в НБА. При этом четверо из них входят в Топ-10.

Первые два места принадлежат тренерам из НФЛ Энди Риду («Канзас-Сити», 20 млн) и Шону Пэйтону («Денвер», 18 млн).

Стив КеррГолден Стэйт») занимает третье место в рейтинге – 17,5 млн. Грегг ПоповичСан-Антонио») – на четвертом месте с 17 млн. Эрик Споэльстра («Майами») и Тайрон Лю («Клипперс») делят 7-е место с 15 млн.

Также в Топ-50 входят Майкл Мэлоун («Денвер»), Док Риверс («Милуоки»), Том Тибодо («Нью-Йорк»), Майк Буденхольцер («Финикс»), Рик Карлайл («Индиана»). Майк Браун («Сакраменто»), Джейсон Кидд («Даллас»), Ник Нерс («Филадельфия») и Куин Снайдер («Атланта»).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportico
logoСтив Керр
logoШон Пэйтон
logoТайрон Лю
logoЭнди Рид
logoГолден Стэйт
logoНФЛ
logoНБА
logoЭрик Споэльстра
logoГрегг Попович
logoСан-Антонио
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