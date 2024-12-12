13 тренеров НБА входят в 50 самых высокооплачиваемых тренеров в США
Опубликованы 50 самых высокооплачиваемых тренеров в США.
13 из 50 самых высокооплачиваемых тренеров работают в НБА. При этом четверо из них входят в Топ-10.
Первые два места принадлежат тренерам из НФЛ Энди Риду («Канзас-Сити», 20 млн) и Шону Пэйтону («Денвер», 18 млн).
Стив Керр («Голден Стэйт») занимает третье место в рейтинге – 17,5 млн. Грегг Попович («Сан-Антонио») – на четвертом месте с 17 млн. Эрик Споэльстра («Майами») и Тайрон Лю («Клипперс») делят 7-е место с 15 млн.
Также в Топ-50 входят Майкл Мэлоун («Денвер»), Док Риверс («Милуоки»), Том Тибодо («Нью-Йорк»), Майк Буденхольцер («Финикс»), Рик Карлайл («Индиана»). Майк Браун («Сакраменто»), Джейсон Кидд («Даллас»), Ник Нерс («Филадельфия») и Куин Снайдер («Атланта»).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportico
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