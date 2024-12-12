13 тренеров НБА входят в 50 самых высокооплачиваемых тренеров в США

Опубликованы 50 самых высокооплачиваемых тренеров в США.

13 из 50 самых высокооплачиваемых тренеров работают в НБА . При этом четверо из них входят в Топ-10.

Первые два места принадлежат тренерам из НФЛ Энди Риду («Канзас-Сити», 20 млн) и Шону Пэйтону («Денвер», 18 млн).

Стив Керр («Голден Стэйт ») занимает третье место в рейтинге – 17,5 млн. Грегг Попович («Сан-Антонио ») – на четвертом месте с 17 млн. Эрик Споэльстра («Майами») и Тайрон Лю («Клипперс») делят 7-е место с 15 млн.

Также в Топ-50 входят Майкл Мэлоун («Денвер»), Док Риверс («Милуоки»), Том Тибодо («Нью-Йорк»), Майк Буденхольцер («Финикс»), Рик Карлайл («Индиана»). Майк Браун («Сакраменто»), Джейсон Кидд («Даллас»), Ник Нерс («Филадельфия») и Куин Снайдер («Атланта»).