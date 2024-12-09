Чемпионат Греции. ПАОК сыграет с «Промитеасом»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата греческой лиги.

ПАОК дома сыграет с «Промитеасом ». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 9-0, Олимпиакос – 8-1, Промитеас – 5-3, Кардицас – 5-4, Паниониос – 4-5, Арис – 4-5, АЕК – 4-5, Лаврион – 4-5, Перистери – 4-5, ПАОК – 3-5, Марусси – 2-7, Колоссос – 1-8. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.