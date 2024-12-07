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«Несправедливо». Джейсон Кидд прокомментировал сложное расписание «Мэверикс»

Джейсон Кидд поделился мнением о расписании «Далласа».

За 28 дней команда проводит 15 матчей, 12 из них на выезде.

Техасцы пережили одиннадцать смен часовых поясов и побывали в крайних точках карты НБА: Портленд, Сан-Франциско, Майами и Торонто.

«Мы забрались так далеко на запад, насколько это возможно, а теперь двигаемся на восток. Мы не собираемся на это жаловаться. Что есть, то есть, но это несправедливо, если вы хотите, чтобы баскетболисты выходили и делали свое дело.

Так что если ребята сидят на скамейке, они [НБА] не имеют права жаловаться, когда у нас такой график» – заявил главный тренер «Мэверикс».

«Даллас» идет с результатом 10-4 на этом отрезке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: dallasnews.com
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