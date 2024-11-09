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Джейсон Кидд: «Кто-то еще должен привносить в игру чертову энергию. «Даллас» – это не только Лука, Кай и Клэй»

Джейсон Кидд раскритиковал ролевых игроков «Далласа».

«Мэверикс» в пятницу уступили «Санз» со счетом 113:114.

«По какой-то причине мы начинаем вяло. Это нужно решать. Мы об этом говорили. Должна быть реакция, действия. Должна быть энергия. Кто-то должен привносить в игру чертову энергию. Мы же на чертовом расслабоне. С этого все и начинается... Мы должны быть стойкими и жесткими, независимо от того, сколько у нас травмированных или хватает ли нам размера... Прямо сейчас всего этого нет. Мы посмотрим видео и будем разбираться, что можем сделать лучше.

Лука и Кай бегают по 40 минут и устают, потому что наша скамейка запасных сейчас проваливается. У нас глубокий состав и кто-то должен что-то давать со скамейки запасных. Кто-то должен включаться, чтобы помочь Каю и Луке, а этого сейчас просто не происходит. У нас командный вид спорта. «Даллас» – это не только Лука, Кай и Клэй. Другим тоже придется участвовать.

Сегодня мы задействовали всю чертову команду, но никто не пришел на помощь, поэтому нам пришлось оставить этих двоих нести нагрузку, и это несправедливо по отношению к ним в начале сезона», – заявил главный тренер «Мэверикс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ноа Уэбера
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