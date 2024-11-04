Джейсон Кидд о 2 500 точных 3-очковых Клэя Томпсона: «Нам нужно еще 700»
Джейсон Кидд поздравил Клэя Томпсона.
Защитник «Далласа» недавно стал шестым в истории НБА, кто добрался до отметки 2 500 точных 3-очковых за карьеру.
«Клэй – один из лучших снайперов всех времен. 2 500 попаданий – это так много. Поздравляю, но нам нужно еще 700 (улыбается).
У Клэя правильный подход к работе. Нелегко делать то, что он делает, выступать стабильно на столь высоком уровне. Если смотреть на него стороны, все кажется таким простым. Так он это делает. Но это серьезное достижение. Будущий член Зала славы. Нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе», – сказал главный тренер «Мэверикс».
В новом сезоне Томпсон в среднем 14,5 очка, реализуя 37% из-за дуги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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