«Даллас» выдал худший старт за 5 лет. Что не так?

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором сопереживают «Мэвс». Подписывайтесь, чтобы болеть вместе.

Практически месяц сезона НБА позади, и хотя команды провели относительно немного матчей, кое-какие выводы уже можно сделать. Шутить про «Милуоки» и «Филу» – моветон, про разницу в силе Запада и Востока вы тоже знаете, а вот про то, что «Даллас» проваливает старт чемпионата, особо не говорят.

Потому что в целом 5-5 после 10 матчей – не самый плохой результат, тем более, Запад в самом деле достаточно конкурентный. С другой стороны, «Даллас» – прошлогодний финалист и одна из команд, которой прогнозировали место в Топ-4 своей конференции.

В общем, проблем у «Мэверикс» хватает. И вот они:

Травмы

Это самая очевидная причина поражений. Вашингтон, Лайвли и Клебер – 3 из 4 игроков ротации передней линии – недоступны, из-за чего бэкап-центрового исполняет легенда клуба Дуайт Пауэлл, а на четверке фактически некому играть. Кидду пришлось дать минуты совсем мертвому второгодке Просперу, хотя он пока совсем не готов к лиге, а также Эдвардсу (тот вообще на двустороннем контракте).

Клебер, кстати, пропустил 100 из последних 195 матчей из-за 12 (!) различных повреждений, и лично я с большим удовольствием прочитаю новость о его обмене. КОГДА УЖЕ, НИКО?!

Нет также и Экзама – вроде бы не смертельно, но внезапно за спинами Дончича и Ирвинга в задней линии пусто: Динуидди уже не может, Харди еще не может (и сможет ли?), а глядя на игру Граймса, невольно скучаешь по Тимми Хардуэю. В итоге вместо того, чтобы разгрузить лидеров, тренерский штаб вынужден гонять Луку и Кайри по 36+ минут, а время от времени на место боллхэндлера приходит Наджи Маршалл.

Отвратительный старт матчей

В среднем «Даллас» набирает за первую четверть 26.6 очка – это 21-й показатель в НБА, и среди конкурентов хуже только «Нью-Йорк» (26.4) и «Голден Стэйт» (26.3). Вот только и ГСВ, и «Никс» включаются в защите с первых минут и позволяют оппонентам забивать 26.6 и 27.2 очка соответственно, тогда как «Мэвс» пропускают за стартовую четверть 29 очков в среднем. Только в 3 из 10 матчах команда Кидда выиграла первую 12-минутку – против «Юты» без Маркканена, «Чикаго» без Лавина и Болла и «Орландо» без Банкеро.

После поражения от «Финикса» в пятницу Кидд жестко прошелся по команде на тему вялого старта:

«По какой-то причине мы начинаем вяло. Мы об этом говорили. Должна быть реакция, действия. Должна быть энергия. Кто-то должен привносить в игру чертову энергию. Мы же на чертовом расслабоне!»

Реакция? 29:35 после первой четверти с «Денвером» в воскресенье.

…

Лука Дончич

Помните реакцию на переход Клэя Томпсона? Возникало 2 вопроса: сможет ли он все еще быть эффективным в нападении и как «Даллас» собирается защищаться с трио Лука-Кайри-Клэй.

Но вот сюрприз: оборона «Далласа» пока что надежнее нападения . Да, это лишь 10 матчей, и еще примерно месяц-полтора статистика клубов будет прыгать туда-сюда: фактор травм, притирки после летних обновлений, тренерские правки и, возможно, трейды.

И тем не менее, насчет защиты «Далласа» в самом деле можно быть спокойным: после февральских обменов техасцы заметно прибавили на своей половине и смогли сохранить свою систему и сейчас – даже при том, что Деррик Джонс переметнулся в «Клипперс», а Вашингтон и Лайвли уже пропустили часть матчей. Вопреки ожиданиям, отрабатывает и Томпсон, а Наджи Маршалл в принципе прогрессирует ударными темпами.

Но в нападении есть проблемы. Во-первых, с приходом травм скамейка фактически опустела, и если от Динуидди, Харди и Пауэлла особо ожиданий не было, то Квентин Граймс разочаровал – сначала он сначала проиграл минуты Харди, а с «Денвером» вообще не появился. Забавно, что в октябре Граймс отказался от продления на 27 миллионов за 3 года в надежде следующим летом выцепить что-то пожирнее.

Штош.

Но куда более серьезные проблемы нападение «Далласа» испытывает из-за игры Дончича. Технически Лука – легитимный кандидат на MVP, ведь его цифры – 28,3 очка, 8,1 подбора, 8,1 передачи и 1,4 перехвата за матч.

Но фактически Дончич пока что проводит свой едва ли не худший сезон с дебюта в НБА – у него просели абсолютно все показатели по сравнению с двумя предыдущими сезонами. Чтобы не быть голословным:

0,8 очка за пик-н-ролл – самый низкий показатель в карьере;

0,92 очка за айзо – самый низкий показатель за 5 лет;

36% с дистанции 1,5-2,7 метра (читай, флоутеры) – ниже на 21%, чем год назад;

31% ассистов от командных – самый низкий показатель в карьере (в прошлом году было 38%).

Просел и процент реализации, в частности – со средней, откуда Лука забивает меньше 50% своих бросков.

Если же не опираться только на цифры, но и смотреть матчи, то Лука в свои 25 выглядит просто тяжелым. Что особенно грустно на фоне того, что он впервые за 7 лет в НБА (да, он уже 7 лет в НБА) не играл за сборную на топ-турнире и фактически 3 месяца отдыхал/лечился/набирал форму. Отсюда и низкая результативность в пик-н-роллах и айзо, отсюда и повышенная комфортность для оппонентов. Сейчас соперники сдваиваются на Дончиче лишь 21 раз за матч – это 12-й показатель в лиге. К примеру, у Йокича – 33,5 дабл-тима, у Луки образца прошлого сезона – 28,9.

Вытекающая отсюда проблема: «Даллас» – 28-я команда НБА по генерации свободных трехочковых (порядка 14 таких бросков за матч – на 4 меньше, чем год назад). Добавьте к этому отсутствие сэтов под снайперов, что странно, учитывая наличие в команде Клэя. Да это и Граймса могло бы оживить!

Спишем это на травму на одной из первых тренировок лагеря, после которой словенец полностью пропустил всю предсезонку и фактически проходит ее сейчас уже в матчах сезона?

Ставит ли это крест на сезоне для «Далласа»? В отличие от «Милуоки», нет. При всех этих проблемах «Даллас» мог идти не 5-5, а 7-3 – если бы не проиграл 2 клатча (в которых, кстати, именно Дончич не попал свои лого-шоты). Все американские обозреватели сходятся во мнении, что по ходу сезона Лука будет прибавлять в нападении, что неминуемо повлечет за собой и улучшение командных цифр.

В то же время, по традиции ждем от офиса клуба трейдов. Кстати, в нашем телеграм-чате «Далласа» мы уже составили список игроков на выход (Граймс, Клебер, Харди, Пауэлл, Проспер) – присоединяйтесь, если еще не там.

Ну и подпишитесь на тг-канал автора – время от времени пишу туда на тему НБА.

Фото: Gettyimages.ru /Ezra Shaw