Кристапс Порзингис: «Джейлен Браун отлично читает команду, кого следует вовлечь, кому надо найти ритм»
Кристапс Порзингис и Джейлен Браун обеспечили «Бостону» победу над «Детройтом».
Центровой и защитник набрали 54 очка на двоих. «Бостон» выиграл со счетом 130:120.
На счету Кристапса Порзингиса 26 очков и 9 подборов при 5 из 10 двухочковых и 3 из 7 трехочковых бросков.
В активе Джейлена Брауна 28 очков, 6 подборов и 9 передач. Он реализовал 9 из 15 двухочковых и 1 из 6 из-за дуги.
«Джейлен Браун отлично читает команду, кого надо вовлечь в игру, кому надо поймать ритм. В любой момент может взять ответственность на себя, больше атаковать и созидать. Его атлетизм очень помогает нам в защите.
Когда он настолько вовлечен, он один из лучших игроков в лиге», – заявил Порзингис.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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