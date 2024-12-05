Кристапс Порзингис: «Джейлен Браун отлично читает команду, кого следует вовлечь, кому надо найти ритм»

Кристапс Порзингис и Джейлен Браун обеспечили «Бостону» победу над «Детройтом».

Центровой и защитник набрали 54 очка на двоих. «Бостон» выиграл со счетом 130:120.

На счету Кристапса Порзингиса 26 очков и 9 подборов при 5 из 10 двухочковых и 3 из 7 трехочковых бросков.

В активе Джейлена Брауна 28 очков, 6 подборов и 9 передач. Он реализовал 9 из 15 двухочковых и 1 из 6 из-за дуги.

«Джейлен Браун отлично читает команду, кого надо вовлечь в игру, кому надо поймать ритм. В любой момент может взять ответственность на себя, больше атаковать и созидать. Его атлетизм очень помогает нам в защите.

Когда он настолько вовлечен, он один из лучших игроков в лиге», – заявил Порзингис.