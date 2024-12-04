Евгений Богачев о победе над «Астаной»: «Не могу сказать, что УНИКС сыграл гениально. Игра стала легкой прогулкой»

Евгений Богачев прокомментировал победу УНИКСа над «Астаной» – 91:38.

«Тут сложно комментировать. Сейчас непростые времена в финансовом плане наступили для многих клубов, в том числе с оплатой иностранцам. Я не знаю, но, вероятно, у них сложная ситуация, и это сказывается на игре команды. Не могу сказать, что наша команда сыграла как‑то очень гениально. В целом игра стала легкой прогулкой для нас.

Словом, неравные силы были у обоих соперников?

Да, конечно. Тут не могу гордиться. Тем не менее, очень важно и полезно, что сейчас Перасович мог дать всем баскетболистам достаточно времени. Порадовало, что российские игроки у нас раскрылись, очень старались. Сезон длинный, и очень важно, чтобы вся команда была готова. С такими соперниками, как ЦСКА и «Зенит», мы не можем рисковать и всех выпускать. А сейчас все раскрылись, и Перасович определил, на кого и как можно рассчитывать», — сказал президент казанского УНИКСа .