Джамал Мюррэй: «Против Карри очень сложно защищаться. Он постоянно в движении»

Джамал Мюррэй рассказал о трудностях при сдерживании Стефена Карри.

Во вторник «Денвер » выиграл у «Голден Стэйт » со счетом 119:115.

«Против Стефа очень сложно защищаться. Он постоянно в движении. И эта из связка с Дрэймондом . Стоит оставить его свободным на долю секунды, и вот он уже получает мяч.

Можно хорошо защищаться против него. Вынуждаешь его сделать передачу, но после этого надо нестись за ним, независимо от того, куда он направляется. И важно подсказывать тем, с кем ты меняешься.

И это тоже очень сложная часть процесса. Потому что, даже если он отдал мяч, все должны знать, где он окажется», – рассказал Мюррэй .