Джамал Мюррэй: «Против Карри очень сложно защищаться. Он постоянно в движении»
Джамал Мюррэй рассказал о трудностях при сдерживании Стефена Карри.
Во вторник «Денвер» выиграл у «Голден Стэйт» со счетом 119:115.
«Против Стефа очень сложно защищаться. Он постоянно в движении. И эта из связка с Дрэймондом. Стоит оставить его свободным на долю секунды, и вот он уже получает мяч.
Можно хорошо защищаться против него. Вынуждаешь его сделать передачу, но после этого надо нестись за ним, независимо от того, куда он направляется. И важно подсказывать тем, с кем ты меняешься.
И это тоже очень сложная часть процесса. Потому что, даже если он отдал мяч, все должны знать, где он окажется», – рассказал Мюррэй.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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