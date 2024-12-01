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  • ACB. «Уникаха» победила «Тенерифе» и сохранила 1-е место в таблице, «Сарагоса» обыграла «Бильбао» и другие результаты
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ACB. «Уникаха» победила «Тенерифе» и сохранила 1-е место в таблице, «Сарагоса» обыграла «Бильбао» и другие результаты

Сегодня прошли четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Уникаха» одержала победу над «Тенерифе» и сохранила первое место в турнирной таблице, «Сарагоса» обыграла «Бильбао».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 8-1, Тенерифе – 6-2, Реал – 6-2, Валенсия – 5-2, Барселона – 5-3, Мурсия – 5-3, Гран-Канария – 5-3, Сарагоса – 5-4, Манреса – 4-4, Ховентуд – 4-4, Андорра – 4-5, Баскония – 3-5, Форса Льейда – 3-5, Бильбао – 3-6, Гранада – 3-6, Баскет Корунья – 2-6, Жирона – 2-7, Бреоган – 2-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
logoУникаха
logoчемпионат Испании
logoБильбао
logoАндорра
результаты
logoСарагоса
logoБреоган
logoТенерифе
logoЖирона
logoГранада
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