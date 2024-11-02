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ACB. «Ховентуд» выиграл у «Жироны», «Манреса» встречается с «Уникахой» и другие матчи

Сегодня проходят четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

 «Ховентуд» выиграл у «Жироны», «Манреса» встречается с «Уникахой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 5-0, Мурсия – 4-1, Валенсия – 4-1, Тенерифе – 3-1, Барселона – 3-2, Реал – 3-2, Гран-Канария – 3-2, Андорра – 3-2, Ховентуд – 3-3, Бильбао – 2-3, Манреса – 2-3, Сарагоса – 2-3, Баскет Корунья – 2-3, Форса Льейда – 2-3, Бреоган – 1-3, Гранада – 1-4, Баскония – 1-4, Жирона – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoХовентуд
logoУникаха
logoчемпионат Испании
logoЖирона
logoГранада
logoБильбао
logoБреоган
logoМанреса
logoСарагоса
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