Алонзо Моурнинг: «Никола Йокич произвел революцию на нашей позиции»
Моурнинг считает, что Никола Йокич произвел революцию на позииции центрового.
«Я думаю, что Джокер в некотором смысле произвел революцию на нашей позиции.
Он действительно это сделал. Потому что у него невероятная техника — броски крюком, которые он исполняет в краске, небольшие развороты и все эти движения вверх-вниз. У него великолепная работа ног и все такое — то же самое, что мы делали в наше время», — сказал бывший центровой НБА Алонзо Моурнинг в подкасте Шакила О’Нила.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
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