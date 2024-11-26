Алонзо Моурнинг: «Никола Йокич произвел революцию на нашей позиции»

Моурнинг считает, что Никола Йокич произвел революцию на позииции центрового.

«Я думаю, что Джокер в некотором смысле произвел революцию на нашей позиции.

Он действительно это сделал. Потому что у него невероятная техника — броски крюком, которые он исполняет в краске, небольшие развороты и все эти движения вверх-вниз. У него великолепная работа ног и все такое — то же самое, что мы делали в наше время», — сказал бывший центровой НБА Алонзо Моурнинг в подкасте Шакила О’Нила.