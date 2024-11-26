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Александр Петенев: «Калеб Агада всегда занимается до и после тренировок. Молодые видят это и стараются делать так же»

Капитан «Автодора» Александр Петенев рассказал об атмосфере в команде.

– Все общаются, стараются помочь друг другу не только в игре, но и в каких-то бытовых делах. Надеюсь, в итоге это приведет к хорошему результату. Надо реабилитироваться за прошлый сезон и обязательно выйти в плей-офф. Хотелось бы сделать это без плей-ин.

– В таком единении большая заслуга главного тренера Миленко Богичевича?

– Безусловно. Тренер перестроился с прошлого года. Построже нас держит (улыбается). Мне нравится выступать под его руководством. Сербская школа, где все строится на множестве деталей. С Миленко все четко понимают свои роли.

Калеб Агада впечатлил всех на старте сезона. Каков он в тренировочном процессе?

– Калеб – большой профессионал. Всегда занимается перед тренировкой, остается поработать после ее окончания. Молодые игроки видят это и стараются делать так же. Плюс с ним очень приятно играть. Он отдает много передач, сейчас лучший по ассистам в лиге (7,4 передачи в среднем за игру – Спортс). Здорово защищается. Так бывает нечасто. Когда игрок одинаково эффективен на обоих концах площадки. Такое выигрышное комбо.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спорт-Экспресс
Александр Петенев
logoАвтодор
Калеб Агада
Миленко Богичевич
logoЕдиная лига ВТБ
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