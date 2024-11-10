Миленко Богичевич после поражения от «Зенита»: «Доволен тем, что сражались до конца»

Миленко Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» от «Зенита» – 84:88.

«Большое спасибо всем, кто пришел поддержать нас! Сегодня на трибунах была самая лучшая атмосфера. Мы чувствовали позитивный импульс и поддержку болельщиков. Также хочу поздравить «Зенит » с победой.

Отдаю дань уважения нашим игрокам. Считаю, мы показали отличную игру, бились до конца – вот то, к чему мы и стремимся. Результат может быть разный, но нам важно сохранять боевой дух, биться за каждый мяч, и тогда победы придут. Сейчас команда выглядит хорошо, особенно в последних двух матчах.

В концовке приняли ряд неверных решений. У меня есть вопросы к качеству выбора бросков. Возможно, нам немного не повезло. Но я доволен тем, что мы сражались до конца», – сказал главный тренер «Автодора ».