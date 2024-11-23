Джейлен Макдэниэлс присоединится к фарм-клубу «Вашингтона»
Джейлен Макдэниэлс будет выступать в G-лиге.
Бывший форвард «Торонто» присоединится к фарм-клубу «Вашингтона» в G-лиге.
Макдэниэлс провел пять сезонов в НБА, выступая за «Шарлотт», «Филадельфию» и «Торонто». Показатели форварда – 6,9 очка и 3,3 подбора в среднем за встречу.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости