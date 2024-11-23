Джейлен Макдэниэлс присоединится к фарм-клубу «Вашингтона»

Джейлен Макдэниэлс будет выступать в G-лиге.

Бывший форвард «Торонто» присоединится к фарм-клубу «Вашингтона » в G-лиге.

Макдэниэлс провел пять сезонов в НБА , выступая за «Шарлотт», «Филадельфию» и «Торонто». Показатели форварда – 6,9 очка и 3,3 подбора в среднем за встречу.