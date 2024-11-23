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Джейлен Макдэниэлс присоединится к фарм-клубу «Вашингтона»

Джейлен Макдэниэлс будет выступать в G-лиге.

Бывший форвард «Торонто» присоединится к фарм-клубу «Вашингтона» в G-лиге.

Макдэниэлс провел пять сезонов в НБА, выступая за «Шарлотт», «Филадельфию» и «Торонто». Показатели форварда – 6,9 очка и 3,3 подбора в среднем за встречу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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переходы
G-лига
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