«Сакраменто» обменяет Джейлена Макдэниэлса и драфт-пик второго раунда в «Сан-Антонио»
«Кингз» расчищают место в составе.
Клуб обменяет Джейлена Макдэниэлса (26 лет, 206 см) и драфт-пик второго раунда в «Сан-Антонио».
«Сперс» планируют отчислить форварда.
У Макдэниэлса остался последний год по текущему контракту с зарплатой 4,7 миллиона долларов.
Прошлый сезон баскетболист провел в «Торонто», набирая 3,4 очка и 1,6 подбора за 10,8 минуты в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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