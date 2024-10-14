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«Сакраменто» обменяет Джейлена Макдэниэлса и драфт-пик второго раунда в «Сан-Антонио»

«Кингз» расчищают место в составе.

Клуб обменяет Джейлена Макдэниэлса (26 лет, 206 см) и драфт-пик второго раунда в «Сан-Антонио».

«Сперс» планируют отчислить форварда.

У Макдэниэлса остался последний год по текущему контракту с зарплатой 4,7 миллиона долларов.

Прошлый сезон баскетболист провел в «Торонто», набирая 3,4 очка и 1,6 подбора за 10,8 минуты в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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logoСан-Антонио
Шэмс Чарания
logoДжейлен Макдэниэлс
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