Родни Худ завершил игровую карьеру в возрасте 32 лет
Родни Худ завершил игровую карьеру.
32-летний свингмен завершил выступления после восьми лет в НБА и двух сезонов в G-лиге.
В последний раз Худ играл за «Мемфис Хасл» в G-лиге в сезоне-23/24. Очередная травма заставила Родни принять решение о завершении карьеры.
Худ был выбран 23-м на драфте НБА 2014 года «Ютой». В общей сложности он играл за шесть разных команд лиги, набирая в среднем 10,4 очка, 2,6 подбора и 1,6 передачи за игру.
По словам Родни, он теперь собирается перейти на тренерскую работу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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