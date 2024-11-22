Родни Худ завершил игровую карьеру в возрасте 32 лет

Родни Худ завершил игровую карьеру.

32-летний свингмен завершил выступления после восьми лет в НБА и двух сезонов в G-лиге.

В последний раз Худ играл за «Мемфис Хасл» в G-лиге в сезоне-23/24. Очередная травма заставила Родни принять решение о завершении карьеры.

Худ был выбран 23-м на драфте НБА 2014 года «Ютой». В общей сложности он играл за шесть разных команд лиги, набирая в среднем 10,4 очка, 2,6 подбора и 1,6 передачи за игру.

По словам Родни , он теперь собирается перейти на тренерскую работу.