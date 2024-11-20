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«Сан-Антонио» впервые победил в Кубке НБА. Справились с «Оклахомой» без Вембаньямы и Васселла

«Сан-Антонио» впервые в своей истории победил в Кубке НБА.

Во вторник «Сперс» на домашней арене справились с лидером Запада «Оклахомой» без травмированных Виктора Вембаньямы и Девина Васселла.

В прошлом сезоне в рамках первого в истории Кубка НБА у техасцев был результат 0-4. Нынешний розыгрыш команда начала с поражения от «Лейкерс».

Общий турнирный показатель «Сан-Антонио» – 7-8.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoНБА
logoОклахома-Сити
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