«Сан-Антонио» впервые победил в Кубке НБА. Справились с «Оклахомой» без Вембаньямы и Васселла
«Сан-Антонио» впервые в своей истории победил в Кубке НБА.
Во вторник «Сперс» на домашней арене справились с лидером Запада «Оклахомой» без травмированных Виктора Вембаньямы и Девина Васселла.
В прошлом сезоне в рамках первого в истории Кубка НБА у техасцев был результат 0-4. Нынешний розыгрыш команда начала с поражения от «Лейкерс».
Общий турнирный показатель «Сан-Антонио» – 7-8.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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