В Челябинске завершился «Экспо Баскет». Форум посетили более 400 экспертов

В Челябинске состоялся форум «Экспо Баскет», его посетили более 400 экспертов.

«Экспо Баскет» много лет подряд собирает всех, кто работает над развитием российского баскетбола, в самых разных городах страны. В прошлом году форум состоялся в Екатеринбурге, и в этом спортивное сообщество лучшей игры с мячом вновь собралось на Урале – на этот раз в Челябинске. При этом впервые всероссийская конференция прошла на территории действующего завода – крупной промышленной группы «Конар». Там же в рамках Экспо прошел «Турнир Друзей», где сыграли почетные участники форума, для чего баскетбольный корт развернули прямо в стенах цеха по сборке ледоколов.

В воскресенье в Большом конференц-зале «Конара» вновь прошли обсуждения на актуальные темы: развитие успешных региональных федераций, роль агентов, PR и развитие личного бренда, реализация грантовой программы РФБ, цифровизация и инновации в спорте (в том числе IT-решения в управлении спортивными клубами и использование нейросетей), маркетинг и фандрайзинг.

После панельных дискуссий, в которых своим опытом поделились ведущие спортивные менеджеры, маркетологи, агенты, спонсоры и другие топовые специалисты своей области, состоялся «Разговор с легендами» российского баскетбола – президентом РФБ Андреем Кириленко, выдающимся тренером Евгением Яковлевичем Гомельским, олимпийским чемпионом и генеральным менеджером мужской сборной России Валерием Тихоненко, олимпийским чемпионом Сергеем Таракановым, олимпийской чемпионкой Ириной Сумниковой и олимпийской чемпионкой Еленой Швайбович. В рамках беседы знаменитые спикеры обсудили перспективы российского баскетбола, ситуацию на международной арене, воспитание подрастающего поколения и развитие национальных сборных команд, а также ответили на вопросы из зала. В завершении мероприятия были подведены итоги проекта «Рейтинг регионов игрового сезона 2023-2024», в рамках которого вручили 49 наград представителям 43 регионов России в различных номинациях», – отмечается на сайте Российской федерации баскетбола.

Президент РФБ Андрей Кириленко подвел итоги форума.

«Баскетбол получает импульс к развитию по всей стране в том числе благодаря таким мероприятиям, как «Экспо Баскет». Здорово, что главный баскетбольный форум вновь принимает регион, а глава региона Алексей Текслер лично открывает мероприятие. Это – огромный сигнал того, что баскетбол крайне важен для Челябинской области», – считает глава РФБ.

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