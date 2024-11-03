Сказка «Локо» заканчивается? «Зенит» побеждает в Краснодаре и отправляет ЦСКА на 1-е место

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За что можно уважать Хавьера Паскуаля, так это за стабильность, понимание игры и воспитанность – каким бы тяжелым порой ни было поражение, испанец всегда признает свои ошибки и уважает заслуги соперников.

За что можно не любить Хавьера Паскуаля, так это за стиль игры. Даже не так: за то, как незрелищны топ-матчи с участием «Зенита» под руководством испанца. Конечно, бывают и исключения, но чаще всего мы вынуждены наблюдать баскетбол, в котором как будто действует ограничение по скорости.

«Локо»

Игра в Краснодаре – как раз из этого сериала под названием «Вязкий баскетбол».

Нельзя сказать, что у «Локомотива-Кубань» была какая-то напряженная неделя: в прошлое воскресенье южане потерпели первое поражение в сезоне от ЦСКА в гостях, после чего вернулись в родной город и планомерно готовились к еще одной сложной встрече.

Но по ходу матча с «Зенитом» было ощущение, что «Локо» всю неделю добирался из столицы в Краснодар пешком. Игра стартовой пятерки совсем не впечатляла: 1 из 9 попаданий в первой четверти и 4 из 18 к большому перерыву. Держались хозяева благодаря работе на щитах (кажется, выигранный подбор становится визитной карточкой красно-зеленых) и действиям дуэта Айзея Уэйли – Кирилл Елатонцев.

«Зенит», к слову, не выглядел намного свежее: первую половину гости могли и проиграть, если бы Хавьер Паскуаль не выпустил Александра Щербенева перед самым перерывом. Молодой российский защитник, изголодавшийся по игровому времени, вдохнул жизни в атаку команды, и подарил «+1» «Зениту» после 20 минут.

Что происходило в раздевалке «Локо» в большом перерыве – тайна за семью печатями. По внутренним правилам команды туда не пускают даже после победных матчей. Но в третьей четверти «Локо» как будто прибрал инициативу к рукам и при поддержке трибун (в «Баскет-Холле», кстати, собралось 6 тысяч зрителей!) должен был дожимать «Зенит»…

Но кубанцев погубили свои же броски.

До этого матча краснодарская команда атаковала издали с 36% реализации, но сейчас выбросила 2 из 21 – это меньше 10%! Будь кто-то из лидеров «Локо» чуть точнее, неизвестно, кто возглавлял бы таблицу Единой Лиги сейчас. Но у Джонсона – 0/4, у Мартюка – 0/3, у Уэйли – 1/5, у Миллера – всего одна попытка (и та неудачная).

И даже в концовке «Локомотив» упустил шанс сравнять счет после броска Кирилла Темирова из угла – логичного и правильного, но неточного. По итогу «Зенит», показавший далеко не лучшую свою игру, увез из Краснодара победу и поднялся на вторую строчку, оттеснив кубанцев на третью.

В «Зените» тоже не все гладко?

Да, питерцы по-прежнему хороши в организации защиты: 73,9 пропущенных очка – третий показатель в Лиге, меньше только у ЦСКА (69,6) и УНИКСа (70,4). Но нападение «Зенита» в Краснодаре снова строилось исключительно на индивидуальном таланте. 11 ассистов при 18 потерях – совсем не то, чего ждешь от клуба с действительно громкими именами в составе.

Фрэйзер, Спеллмэн, Пойтресс, Мун, Бэйкон…

Дуэйн Бэйкон, к слову, оставляет по ходу первой части сезона неоднозначное впечатление. Были хорошие игры с УНИКСом (22 очка, 6 из 14) и «Нижним» (24 очка, 9 из 20), но в последние недели экс-форвард «Шарлотт» и «Орландо» как будто ищет себя (и свой бросок). 6 из 18 с ЦСКА, 0 из 3 с «Астаной» (ладно, тут простительно), 1 из 9 с «Уралмашем», сейчас – 3 из 13 в Краснодаре. Результативность Бэйкона прыгает от игры к игре, равно как и его эффективность, и, учитывая большие минуты и такую же большую задействованность в нападении команды, тренерскому штабу есть над чем подумать.

Впрочем, у Хавьера Паскуаля еще достаточно времени на то, чтобы сделать из этого набора игроков команду.

Елатонцев уже сильнее Мартюка?

Радостно, что Андрей Мартюк, неоднократный «Лучший молодой игрок Лиги ВТБ», выходит в старте Топ-3 команды турнира и даже является вторым в этой команде по среднему количеству подборов (5,4).

С другой стороны, Мартюку уже 24 – он в том возрасте, когда нужно не просто получать минуты в Единой Лиге, но и в целом быть одним из лучших на своей позиции. Получается ли это у Андрея? Далеко не всегда.

А в игре с «Зенитом» на концовку Андрей Ведищев предпочел Мартюку Кирилла Елатонцева – другого молодого центрового, который уже сейчас выглядит не хуже конкурента по амлуа. Кирилл уже обошел Андрея по минутам, сравнялся по результативности и опережает по реализации (у Елатонцева – 68,9% с игры, у Мартюка – 51,2%).

А матч против питерцев стал для Елатонцева одним из лучших в Лиге ВТБ: 16 очков, 2 очка, 2 подбора и 18 баллов за эффективность (лучший показатель в «Локо» в матче).

Сказка «Локо» заканчивается?

За последние 8 дней «Локо» потерпел 2 подряд поражения, уступив основным конкурентам и откатившись с первого сразу на третье место в турнирной таблице. Кажется, команде Андрея Ведищева нужна небольшая перезагрузка, и международная пауза через 2 недели как нельзя кстати.

Главное – не упасть еще ниже за это время. Впереди у кубанцев 4 матча с не самыми сложными соперниками: «Парма» и «Автодор» дома, «Астана» и «Енисей» на выезде. Но этот сезон показывает: любой в Лиге ВТБ может наказать за недостаточное уважение.

«Локомотив-Кубань» – «Зенит» 71:77 (15:18, 22:20, 21:20, 13:19)

«Локомотив-Кубань»: Патрик Миллер (16 + 6 передач), Кирилл Елатонцев (16), Айзея Уэйли (11 + 10 подборов), Антониус Кливленд (6 + 3 перехвата)

«Зенит»: Трент Фрэйзер (15), Ксэвьер Мун (15), Алекс Пойтресс (13 + 8 подборов), Дуэйн Бэйкон (11), Винс Хантер (7 + 5 подборов)

Фото: zenit.com