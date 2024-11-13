Семь игроков «Партизана» и «Црвены Звезды» приглашены в сборную Сербии
Стали известны семь игроков, вызванных в сборную Сербии.
За неделю до начала второго отборочного окна Евробаскета-2025 главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич раскрыл часть состава, который будет представлять страну.
Пешич назвал имена семи игроков «Партизана» и «Црвены Звезды», которые приедут на сборы: Марио Накич, Алексей Покушевски, Балша Копривица, Ваня Маринкович, Деян Давидовац, Огнен Добрич и Урош Плавшич.
Примечательно, что «Партизан» и «Црвена Звезда» встретятся в 11-м туре Евролиги в четверг, 21 ноября, в тот же день, когда Сербия сразится с Данией в отборочном турнире Евробаскета.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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