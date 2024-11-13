Семь игроков «Партизана» и «Црвены Звезды» приглашены в сборную Сербии

Стали известны семь игроков, вызванных в сборную Сербии.

За неделю до начала второго отборочного окна Евробаскета-2025 главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич раскрыл часть состава, который будет представлять страну.

Пешич назвал имена семи игроков «Партизана » и «Црвены Звезды », которые приедут на сборы: Марио Накич, Алексей Покушевски, Балша Копривица, Ваня Маринкович, Деян Давидовац, Огнен Добрич и Урош Плавшич.

Примечательно, что «Партизан» и «Црвена Звезда» встретятся в 11-м туре Евролиги в четверг, 21 ноября, в тот же день, когда Сербия сразится с Данией в отборочном турнире Евробаскета .