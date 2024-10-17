Светислав Пешич останется главным тренером сборной Сербии до Евробаскета-2025
Светислав Пешич продолжит руководить сборной Сербии.
Небойша Чович, назначенный президентом Федерации баскетбола Сербии несколько недель назад, сохранил Пешича у руля сборной. 75-летний специалист намерен руководить национальной сборной по крайней мере до Евробаскета 2025 года.
Пешич несколько раз заявлял, что хочет завершить тренерскую карьеру в сборной на Олимпийских играх 2024 года в Париже, но передумал.
Под руководством Пешича Сербия выиграла серебряную медаль на чемпионате мира 2023 года и бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024, уступив только сборной США в полуфинале.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Meridian Sport
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