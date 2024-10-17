Светислав Пешич останется главным тренером сборной Сербии до Евробаскета-2025

Светислав Пешич продолжит руководить сборной Сербии.

Небойша Чович, назначенный президентом Федерации баскетбола Сербии несколько недель назад, сохранил Пешича у руля сборной. 75-летний специалист намерен руководить национальной сборной по крайней мере до Евробаскета 2025 года.

Пешич несколько раз заявлял, что хочет завершить тренерскую карьеру в сборной на Олимпийских играх 2024 года в Париже, но передумал.

Под руководством Пешича Сербия выиграла серебряную медаль на чемпионате мира 2023 года и бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024, уступив только сборной США в полуфинале.