Джей Джей Редик – Максу Кристи: «Если будешь так играть, то я не стану убирать тебя из состава»

Джей Джей Редик отдал должное Максу Кристи.

Главный тренер «Лейкерс » похвалил 21-летнего защитника в перерыве матча со «Сперс» (120:115).

«Макс Кристи выглядит замечательно. Он продемонстрировал профессионализм, когда не играл в трех матчах, выпал из ротации, но вышел сегодня и делает все, чего мы от него хотим», – заявил Редик .

Кристи по итогам встречи в Сан-Антонио набрал 11 очков, 3 подбора и 2 перехвата.

«Если будешь так играть, то я не стану убирать тебя из состава», – сказал тренер в адрес молодого баскетболиста после игры.