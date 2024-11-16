Джей Джей Редик – Максу Кристи: «Если будешь так играть, то я не стану убирать тебя из состава»
Джей Джей Редик отдал должное Максу Кристи.
Главный тренер «Лейкерс» похвалил 21-летнего защитника в перерыве матча со «Сперс» (120:115).
«Макс Кристи выглядит замечательно. Он продемонстрировал профессионализм, когда не играл в трех матчах, выпал из ротации, но вышел сегодня и делает все, чего мы от него хотим», – заявил Редик.
Кристи по итогам встречи в Сан-Антонио набрал 11 очков, 3 подбора и 2 перехвата.
«Если будешь так играть, то я не стану убирать тебя из состава», – сказал тренер в адрес молодого баскетболиста после игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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