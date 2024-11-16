Линди Уотерс получил травму колена в матче с «Мемфисом»
Линди Уотерс получил травму колена.
В одном из эпизодов встречи защитник «Голден Стэйт» неудачно приземлился на левую ногу и вынужден был досрочно покинуть площадку.
Уотерс успел набрать 8 очков, реализовав 3 из 4 с игры.
В 10 матчах сезона Линди набирает в среднем 5,3 очка и 1,8 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Уорриорз»
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