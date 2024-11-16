Чемпионат Франции. «Нанси» победил «Лимож», «Дижон» примет «Сен-Кантен» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.
«Нанси» победил «Лимож», «Дижон» примет «Сен-Кантен».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Шоле – 6-1, Монако – 6-2, Виллербан – 6-2, Париж – 6-2, Бурк – 6-3, Сен-Кантен – 5-3, Гравлин-Дюнкерк – 4-4, Страсбур – 4-4, Ле-Ман – 4-4, Лимож – 4-5, Нанси – 4-5, Ле-Портель – 3-5, Нантер – 3-6, Дижон – 2-5, Элан Шалон – 2-7, Стад Рошеле – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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