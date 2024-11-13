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Коллин Гиллеспи выбыл с переломом лодыжки

Коллин Гиллеспи получил перелом лодыжки.

Разыгрывающий «Финикса» выбыл как минимум на четыре недели из-за перелома правой лодыжки. Гиллеспи получил травму во время подготовки к дебютному матчу в G-лиге.

25-летний Гиллеспи находится в «Финиксе» на двустороннем контракте. Защитник пропустил свой первый сезон в НБА из-за перелома ноги, полученного в межсезонье.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
травмы
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