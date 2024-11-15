Уволенный из «Лейкерс» Фил Хэнди станет главным тренером в женской лиге 3х3 Unrivaled

Фил Хэнди продолжит карьеру в женском баскетболе.

Авторитетный специалист работал в тренерском штабе «Лейкерс » с 2019 года и помог завоевать титул чемпиона, но был уволен вместе со всем персоналом Дарвина Хэма. Хэнди сообщал о необычном направлении развития своей карьеры в сентябре.

Специалист присоединится к проекту Unrivaled. Лига 3х3 со звездами женской НБА проведет дебютный сезон в январе следующего года. У проекта уже есть контракт на телевещание с каналом TNT.