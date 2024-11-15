0

Уволенный из «Лейкерс» Фил Хэнди станет главным тренером в женской лиге 3х3 Unrivaled

Фил Хэнди продолжит карьеру в женском баскетболе.

Авторитетный специалист работал в тренерском штабе «Лейкерс» с 2019 года и помог завоевать титул чемпиона, но был уволен вместе со всем персоналом Дарвина Хэма. Хэнди сообщал о необычном направлении развития своей карьеры в сентябре.

Специалист присоединится к проекту Unrivaled. Лига 3х3 со звездами женской НБА проведет дебютный сезон в январе следующего года. У проекта уже есть контракт на телевещание с каналом TNT.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Марка Джей Спирса
logoЛейкерс
logoженская НБА
logoНБА
Баскетбол 3х3
logoДарвин Хэм
Фил Хэнди
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс: «Испытываю огромное уважение к Кейтлин Кларк. Я знаю, каково это, когда ты сразу лицо клуба и находишься под пристальным вниманием»
428 сентября, 08:32
Защитник «Индианы» Келси Митчелл советовалась с Д’Анджело Расселлом и Майлзом Макбрайдом в преддверии первого в карьере плей-офф
319 сентября, 04:23
Фил Хэнди попрощался с болельщиками «Лейкерс» и намекнул на скорое продолжение карьеры
12 сентября, 08:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА показала дизайн площадки для полуфиналов и финала Кубка НБА в Лас-Вегасе
10 минут назадФото
Центровой «Нетс» Ник Клэкстон пропустит оба матча против «Никс» и следующую неделю из-за травмы спины
33 минуты назад
Чендлер Парсонс о лучшем игроке оборонительного плана: «Не думаю, что Дэвис готов отдать пальму первенства Вембаньяме»
147 минут назад
НБА. «Кливленд» примет «Чикаго», «Сан-Антонио» встретится с «Лейкерс» и другие матчи
3сегодня, 17:20
«Чикаго», «Атланта» и «Сакраменто» лидируют в НБА по скорости розыгрыша атак
сегодня, 16:52Фото
Деннис Скотт: «Вембаньяма меняет игру. Мы никогда еще не видели 221-сантиметрового инопланетянина»
5сегодня, 16:27
«Я разобрался. Возьму его на себя!». Ник Янг рассказал, как Кобе Брайант защищался против Стефа Карри
3сегодня, 16:14
«Хапоэль Тель-Авив» официально сообщил о подписании Димитриса Итудиса на роль главного тренера
сегодня, 15:40Видео
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Джейсон Тейтум и Кевин Дюрэнт – в Топ-3 рейтинга НБА
21сегодня, 15:28
Бен Симмонс: «Когда упорно трудишься, играешь и работаешь над собой, становишься лучше»
9сегодня, 14:59
Ко всем новостям
Последние новости
Дариус Бэйзли вернется в G-лигу из чемпионата Китая
21 минуту назад
Энн Хэтэуэй понравился эпизод с падением на нее О Джи Ануноби
1сегодня, 15:56Видео
«Даллас» проиграл 4 матча подряд со средней разницей в 2 очка
6сегодня, 13:35
Чемпионат Франции. «Стад Рошеле» против «Нантера»
сегодня, 13:04
ACB. «Валенсия» сыграет с «Сарагосой»
сегодня, 13:04
Адриатическая лига. «Игокеа» – «Цибона», «Сплит» примет «Студентски центар»
сегодня, 13:02
Энтони Дэвис и Руи Хатимура могут пропустить матч против «Сан-Антонио»
3сегодня, 12:59
Форвард «Милана» Джош Нибо пропустит еще 3-4 недели
сегодня, 12:18
Стэнли Джонсон опроверг слухи о желании покинуть «Анадолу Эфес»: «Меня все устраивает»
сегодня, 10:59
«Худшее из того, что мы делаем». Агент Джимми Батлера считает, что двусторонние контракты вредят НБА
3сегодня, 09:30