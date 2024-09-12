Фил Хэнди попрощался с болельщиками «Лейкерс» и намекнул на скорое продолжение карьеры
Фил Хэнди был уволен из «Лейкерс» вместе со всем тренерским штабом Дарвина Хэма.
Авторитетный специалист работал в клубе с 2019 года и помог завоевать титул чемпиона. Тренер поблагодарил болельщиков за поддержку.
«5 лет в команде, и вы поддерживали меня с начала до конца. Невероятные эмоции! Мы добились успеха в 2020 и пытались соревноваться каждый год в дальнейшем. Баскетбол не всегда прост и справедлив, но вы знаете меня и мои приоритеты.
Но вот следующий шаг», – написал Хэнди в соцсетях, приложив эмодзи взрывающегося мозга и скрещенных на удачу пальцев.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints в сети X
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