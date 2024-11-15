«Уважаю его и восхищаюсь тем, что он делает». Билли Донован и Зак Лавин восстановили взаимоотношения
Зак Лавин и Билли Донован разобрались с личными проблемами.
По сообщению репортера Джо Коули, главный тренер и звезда «Чикаго» сумели вернуться к нормальным рабочим взаимоотношениям. В последние два сезона они практически не разговаривали друг с другом.
«Я определенно прикладываю все усилия в защите. Знаю, чего могу добиться на своей стороне площадки, особенно при игре против изоляций, и стараюсь осложнить ситуацию для соперника», – прокомментировал изменения в своем подходе Зак Лавин.
«Уважаю и по-настоящему восхищаюсь тем, что он делает. Он старается отрабатывать на обеих сторонах площадки и выкладывается по полной», – подтвердил Билли Донован.
«Чикаго» находится на 6-м месте на Востоке с результатом 5-7. Лавин набирает 23,4 очка, 5,3 подбора и 3,8 передачи в среднем в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chicago Sun Times
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