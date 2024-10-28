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Зак Лавин о потерях: «Мы сами стреляем себе в ногу»

«Чикаго» начал сезон с двух поражений при одной победе.

«Должен взять на себя ответственность. В двух матчах у меня было по семь потерь, против «Тандер» многие были невынужденными. Не сказать, чтобы они делали что-то особенное.

Нам всем просто нужно аккуратнее распоряжаться мячом. Мы сами стреляем себе в ногу», – заявил Зак Лавин.

«Чем быстрее ты играешь, тем быстрее приходится принимать решения, и ты чаще делаешь ошибки. Мы будем работать над этим.

Как бы ни хотелось носиться в высоком темпе, нужно ориентироваться на свой персонал.

Хорошие защитные команды стараются довести атаку до последних секунд. Нужно быть готовыми к этому. Могут потребоваться несколько попыток прохода или движение мяча с одной стороны на другую несколько раз. Игра всегда будет сводиться к принятию решений, от этого не уйти», – прокомментировал ситуацию главный тренер Билли Донован.

«Чикаго» занимает третью строчку по количеству потерь в среднем за матч (19). Больше теряют мяч только «Торонто» (22) и «Юта» (19,5).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoЧикаго
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logoБилли Донован
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