Зак Лавин о потерях: «Мы сами стреляем себе в ногу»
«Должен взять на себя ответственность. В двух матчах у меня было по семь потерь, против «Тандер» многие были невынужденными. Не сказать, чтобы они делали что-то особенное.
Нам всем просто нужно аккуратнее распоряжаться мячом. Мы сами стреляем себе в ногу», – заявил Зак Лавин.
«Чем быстрее ты играешь, тем быстрее приходится принимать решения, и ты чаще делаешь ошибки. Мы будем работать над этим.
Как бы ни хотелось носиться в высоком темпе, нужно ориентироваться на свой персонал.
Хорошие защитные команды стараются довести атаку до последних секунд. Нужно быть готовыми к этому. Могут потребоваться несколько попыток прохода или движение мяча с одной стороны на другую несколько раз. Игра всегда будет сводиться к принятию решений, от этого не уйти», – прокомментировал ситуацию главный тренер Билли Донован.
«Чикаго» занимает третью строчку по количеству потерь в среднем за матч (19). Больше теряют мяч только «Торонто» (22) и «Юта» (19,5).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий