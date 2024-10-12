В окно стамбульской квартиры Стэнли Джонсона попали две пули. Баскетболист не пострадал

Стэнли Джонсон попал в неприятную ситуацию .

Американский форвард «Анадолу Эфеса » ночевал в своей квартире в Стамбуле, когда в окно его дома было произведено два выстрела. Третья пуля попала в квартиру ниже.

Экс-игрок НБА не пострадал. Полиция ведет поиск подозреваемых.

28-летний форвард переехал в Турцию после 9 сезонов в НБА и G-лиге. Джонсон набирает в среднем по 2,5 очка и 2,5 подбора за игру в первых двух матчах Евролиги .