В окно стамбульской квартиры Стэнли Джонсона попали две пули. Баскетболист не пострадал
Стэнли Джонсон попал в неприятную ситуацию .
Американский форвард «Анадолу Эфеса» ночевал в своей квартире в Стамбуле, когда в окно его дома было произведено два выстрела. Третья пуля попала в квартиру ниже.
Экс-игрок НБА не пострадал. Полиция ведет поиск подозреваемых.
28-летний форвард переехал в Турцию после 9 сезонов в НБА и G-лиге. Джонсон набирает в среднем по 2,5 очка и 2,5 подбора за игру в первых двух матчах Евролиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ekol TV
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости