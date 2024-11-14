Пол Джордж о болельщиках «Клипперс»: «Вы не заполняете Intuit Dome. Поддерживайте свою команду»
Пол Джордж снова прокомментировал холодный прием от «Клипперс».
Болельщики клуба освистали его во время первого матча против бывшей команды. Среди публики были знаки «думай, прежде чем говорить».
«Что я сказал неправильно? Я не говорил, что «Клипперс» – это команда B-уровня. Я говорил об ощущениях. Когда люди в Лос-Анджелесе сетовали, что я не в «Лейкерс». Создавалась картина, что в городе принимают только одну команду.
Но я был в «Клипперс», я выбрал этот клуб.
И теперь болельщики подтверждают мои слова. Они не заполняют Intuit Dome (новую арену клуба). Это ваша домашняя площадка. Ходите на каждый матч, поддерживайте свою команду», – заявил форвард «Филадельфии».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Dunk Central
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