Адриатическая лига. КРКА уступил ФМП в овертайме, «Студентски центар» одолел «Морнар Бар»
Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.
Словенский клуб КРКА уступил сербскому ФМП в овертайме, в дерби черногорских команд «Студентски центар» одолел «Морнар Бар».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Положение команд: Партизан Сербия – 8-0, Будучность Черногория – 6-1, Црвена Звезда Сербия – 6-2, Дубай ОАЭ – 6-2, Игокеа Босния и Герцеговина – 4-3, Мега Сербия – 4-4, ФМП Сербия – 4-4, Студентски центар Черногория – 4-4, Спартак Суботица Сербия – 3-3, КРКА Словения – 3-5, Сплит Хорватия – 3-5, Задар Хорватия – 3-5, Борац Чачак Сербия – 3-5, Цедевита-Олимпия Словения – 2-6, Цибона Хорватия – 2-6, Морнар Бар Черногория – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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