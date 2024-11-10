«Не думаю, что все было сделано правильно». Дуэйну Уэйду не нравится, как Леброн Джеймс покинул «Майами»
Дуэйн Уэйд признался, что ему не нравится, как Леброн Джеймс покинул «Майами».
«Не думаю, что все было сделано правильно. Я был удивлен уходом Леброна, потому что эти четыре года, которые мы провели вместе, были настоящим подарком. Человек захотел уйти, и что-то пошло не так, потому что не было достаточного общения, и это было самым сложным.
Если бы мы все просто смогли пообщаться, сесть и сказать: «Чувак, это были отличные четыре года. Но поступай так, как лучше для тебя, а я буду поступать так, как лучше для меня», – сказал трехкратный чемпион НБА в составе «Майами».
В 2014 году Джеймс вернулся в «Кливленд» из «Майами», с которым завоевал два чемпионских титула.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The OGs
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