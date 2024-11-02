Видео
0

На матче по американскому футболу гостевую команду отвлекали изображением статуи Дуэйна Уэйда

Статуя Дуэйна Уэйда продолжает привлекать внимание.

На матче по американскому футболу среди студентов гостевую команду отвлекали изображением статуи прославленного игрока «Майами».

Эпизод произошел во встрече Колумбийского и Йельского университетов.

Статуя Уэйда была открыта рядом с ареной «Хит» в воскресенье. Она вызвала множество споров в связи с тем, что лицо бронзового баскетболиста сильно отличается от оригинала. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: sports
logoМайами
logoДуэйн Уэйд
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoNCAA
довление
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуэйн Уэйд во время церемонии открытия статуи: «Кто этот парень?»
728 октября, 10:59Видео
Бэм Адебайо и Эйжа Уилсон впервые вместе появились на публике во время открытия статуи Уэйда
28 октября, 09:13Видео
«Майами» представит статую Дуэйна Уэйда в 2024 году
415 января, 04:32Видео
Lil Wayne выступил на вечеринке Дуэйна Уэйда
13 августа 2023, 18:42Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Грант Уильямс снес Джейсона Тейтума и получил неспортивный второй степени
131 минуту назадВидео
Уэстбрук начал сезон, реализовав 11 из 45 с игры. У игрока «Наггетс» худший процент в НБА среди тех, кто совершил 40 попыток
641 минуту назад
Эргин Атаман обратился к «Селтикс»: «Вы, ребята, никакие не чемпионы мира. Вы только чемпионы НБА»
450 минут назад
Стеф Карри занимается по индивидуальной программе. Есть шанс, что лидер «Уорриорз» вернется в понедельник
3сегодня, 04:39
НБА. 38 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Торонто», «Миннесота» одолела «Денвер» и другие результаты
123сегодня, 04:26
Джамал Мюррэй не смог доиграть матч с «Миннесотой». У него подозрение на сотрясение мозга
1сегодня, 04:21
Евролига. «Жальгирис» обыграл «Монако», «Црвена Звезда» уступила «Панатинаикосу» и другие результаты
12вчера, 21:37
Кендрик Перкинс: «Док Риверс осмелился говорить о командном духе. Его нет!»
вчера, 20:32
Чендлер Парсонс: «Имя Джордана Пула вываляли в грязи, но нужно поздравить его с хорошей игрой»
5вчера, 20:20
«Мы были слишком эмоциональными». «Голден Стэйт» пытается исправить ситуацию с тренерскими «челленджами»
8вчера, 19:59
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Перистери», «Марусии» встретится с ПАОКом
13 минут назад
Нандо Де Коло пришел на матч в образе Джоуи из сериала «Друзья»
1сегодня, 04:50Фото
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» – «Дарушафака», «Бешикташ» примет «Мерсин»
сегодня, 04:44
Матиаса Лессора горячо приняли фанаты «Црвены Звезды»
вчера, 21:09Видео
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» разгромил «Стад Рошеле», «Лимож» обыграл «Элан Шалон»
вчера, 20:59
Адриатическая лига. «Игокеа» уступила «Борацу»
вчера, 20:59
Райан Данн о высоком проценте реализации: «Нужно блокировать посторонний шум»
2вчера, 20:46
Чендлер Парсонс: «Самый страшный игрок в НБА – Джейсон Тейтум. Хоть он и хороший, скромный и приятный парень»
2вчера, 19:45
Паоло Банкеро о травме: «Я в порядке. Немного расстроен, но травмы – часть всего этого»
3вчера, 19:26
Матч «Црвены Звезды» с «Панатинаикосом» начался с минуты молчания в память погибших в Нови-Саде
2вчера, 19:15