На матче по американскому футболу гостевую команду отвлекали изображением статуи Дуэйна Уэйда
Статуя Дуэйна Уэйда продолжает привлекать внимание.
На матче по американскому футболу среди студентов гостевую команду отвлекали изображением статуи прославленного игрока «Майами».
Эпизод произошел во встрече Колумбийского и Йельского университетов.
Статуя Уэйда была открыта рядом с ареной «Хит» в воскресенье. Она вызвала множество споров в связи с тем, что лицо бронзового баскетболиста сильно отличается от оригинала.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: sports
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