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Де’Андре Хантер пропустил последний матч из-за рождения ребенка и готов вернуться на площадку

Де’Андре Хантер восстанавливался после воспаления правого колена.

Форвард мог вернуться на площадку, завершив реабилитацию после травмы, на этой неделе, но пропустил 8-й матч из-за рождения первого ребенка. Хантер должен возобновить выступление за «Атланту» к встрече с «Бостоном».

Баскетболист набирал 18 очков, 6,5 подбора и 2 передачи в первых двух матчах этого сезона.

«Атланта» занимает 11 строчку в Восточной конференции с результатом 4-7.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Atlanta Journal-Constitution
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