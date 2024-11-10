Де’Андре Хантер пропустил последний матч из-за рождения ребенка и готов вернуться на площадку

Де’Андре Хантер восстанавливался после воспаления правого колена.

Форвард мог вернуться на площадку, завершив реабилитацию после травмы, на этой неделе, но пропустил 8-й матч из-за рождения первого ребенка. Хантер должен возобновить выступление за «Атланту» к встрече с «Бостоном ».

Баскетболист набирал 18 очков, 6,5 подбора и 2 передачи в первых двух матчах этого сезона.

«Атланта » занимает 11 строчку в Восточной конференции с результатом 4-7.