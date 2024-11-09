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ACB. «Манреса» играет с «Гранадой», «Ховентуд» встретится с «Уникахой»

Сегодня состоятся три матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Манреса» сыграет с «Гранадой», «Ховентуд» встретится с «Уникахой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 5-1, Валенсия – 4-1, Тенерифе – 4-1, Барселона – 4-2, Реал – 4-2, Мурсия – 4-2, Гран-Канария – 4-2, Андорра – 3-3, Ховентуд – 3-3, Бильбао – 3-3, Манреса – 3-3, Сарагоса – 3-3, Форса Льейда – 3-3, Баскет Корунья – 2-4, Бреоган – 1-5, Баскония – 1-5, Гранада – 1-5, Жирона – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.  

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoХовентуд
logoУникаха
logoчемпионат Испании
logoГранада
logoМурсия
logoМанреса
logoАндорра
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