Сергей Козин: «Почему так пассивно начинаем игру? Будем разбираться и работать над этим»
Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» от УНИКСа – 73:81.
«Соперник действовал агрессивно и смог заставить нас ошибаться. Моей команде пока не хватает стабильности. Начали первую половину достаточно пассивно, играли мягко и без агрессии в защите, пропустив 31 очко в первой четверти. Почему так пассивно начинаем игру? Будем разбираться и работать над этим.
В моменте нам удалось сократить отставание, но после УНИКС попал свои важные броски. Напомню, мы играли с финалистами прошлого сезона.Наша задача после этого матча – понять причины такой игры, поскольку мы на начальной стадии сезона и завершили лишь первый круг. Нам нужно прогрессировать в каждом матче и шаг за шагом работать над тем, чтобы добиваться результатов», – сказал главный тренер «Пари НН».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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