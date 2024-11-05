Сергей Козин: «Почему так пассивно начинаем игру? Будем разбираться и работать над этим»

Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» от УНИКСа – 73:81.

«Соперник действовал агрессивно и смог заставить нас ошибаться. Моей команде пока не хватает стабильности. Начали первую половину достаточно пассивно, играли мягко и без агрессии в защите, пропустив 31 очко в первой четверти. Почему так пассивно начинаем игру? Будем разбираться и работать над этим.

В моменте нам удалось сократить отставание, но после УНИКС попал свои важные броски. Напомню, мы играли с финалистами прошлого сезона. Наша задача после этого матча – понять причины такой игры, поскольку мы на начальной стадии сезона и завершили лишь первый круг. Нам нужно прогрессировать в каждом матче и шаг за шагом работать над тем, чтобы добиваться результатов», – сказал главный тренер «Пари НН».