Михаил Беленицкий о матче с «Пари НН»: «УНИКС настроен на игру по максимуму»

Михаил Беленицкий поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пари НН».

«УНИКС настроен на игру по максимуму, ведь победа над «Пари НН», который в этом году очень силен, придаст нам дополнительной уверенности. В следующем домашнем туре мы ждем в гости действующего чемпиона и лидера таблицы ЦСКА. Поэтому на тренировках все выкладываются по полной.

«Нижний » традиционно играет в агрессивный, командный баскетбол в обороне и атаке. Они постоянно давят на мяч в защите и делятся им в нападении. Никто не перетягивает одеяло на себя. Неудивительно, что сейчас они – в топе турнирной таблицы. Уверен, что в этом сезоне наши оппоненты еще больше заявят о себе.

Безусловно, мне приятно возвращаться в город, где началась моя карьера в Единой Лиге ВТБ . Однако для меня это очередной матч, в котором я постараюсь принести максимальную пользу во всех аспектах игры, ведь главное – это победа команды.

УНИКСу необходимо преодолеть мощную защиту нижегородцев и самим навязать интенсивную игру на обеих сторонах площадки. Если мы с этим справимся, то сможем взять верх над ними!» – считает форвард УНИКСа .