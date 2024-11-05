Велимир Перасович о матче против «Пари НН»: «Могла победить любая из команд»

Велимир Перасович прокомментировал тяжелую победу УНИКСа над «Пари НН» – 81:73.

«Мне понравились моменты, которые были у нашей команды. Мне также не понравились некоторые аспекты нашей игры. Игра решалась уже ближе к концу, и в самом финале могла победить любая из команд, но в итоге мы оказались сильнее, и я только рад этому.

Эта игра не была простой, и несмотря на то, что первая четверть была достаточно хорошей для нашей команды, у «Пари НН» очень хороший ростер и отличная команда, которая всячески сопротивлялась нам. Нам просто удалось победить», – сказал главный тренер УНИКСа .