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Американский защитник Пэйтон Уиллис покинул «Тенерифе» после 6 матчей за клуб

«Тенерифе» расстался с Пэйтоном Уиллисом.

Американский защитник (26 лет, 193 см) отыграл всего 6 матчей за новый клуб, набирая 5,8 очка за 15 минут в среднем в чемпионате Испании.

Прошлый сезон Уиллис провел в «Пистое» и стал 6-м по результативности в итальянской лиге LBA. На его счету было 15,7 очка, 3,9 подбора и 2,2 передачи.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Тенерифе»
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