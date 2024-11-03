0

Джонатан Мотли провел встречу с «Хапоэлем» и может остаться в команде

Джонатан Мотли может остаться в «Хапоэле Тель-Авив».

Тяжелый форвард «Хапоэля» Джонатан Мотли вернулся в Израиль и провел встречу с представителями клуба. Отношения между сторонами были возобновлены, сообщает Walla Sport.

Ранее на этой неделе «Хапоэль» объявил, что Мотли решил покинуть команду. Владелец клуба Офер Яннай позже рассказал, что это могло быть связано с предложением от Црвены Звезды». Сербский клуб опроверг слухи о переговорах с Мотли, однако Яннай заявил, что «Звезда» предложила игроку более 2 миллионов евро.

Позже Яннай связался с Мотли и его агентом и выразил свою точку зрения, что наиболее выгодным шагом для обеих сторон было бы продолжение отношений.

«Никто точно не знает, чем это закончится, но если он вернется, нам нужно, чтобы он объяснил нам, что именно произошло. В конце концов, он ушел и его не было с нами сегодня», — сказал один из игроков «Хапоэля» после субботнего матча против «Хапоэля Афула».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Walla Sport
возможные переходы
logoЕврокубок
logoчемпионат Израиля
logoХапоэль Тель-Авив
Джонатан Мотли
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владелец «Хапоэля Тель-Авив»: «Джонатан Мотли хочет уехать из-за войны, при этом гуляет по Тель-Авиву и тусуется каждый день»
вчера, 15:59
Спортивный директор «Црвены Звезды» Милан Дозет о ситуации с Джонатаном Мотли: «Наш клуб в этом не участвует»
11 ноября, 17:52
Владелец «Хапоэля Тель-Авив» Офер Яннай: «Все, кто наносят нам вред, заплатят. Иногда помногу»
11 ноября, 13:25
«Реал» интересуется Патриком Беверли и Бруно Кабокло, наблюдает за ситуацией в «Хапоэле»
1 ноября, 13:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Бруклин» примет «Детройт», «Даллас» встретится с «Орландо»
2сегодня, 12:10
«Всем плевать на Матчи звезд, всех волнуют только чемпионские перстни». Рон Харпер отказался от больших денег ради «Чикаго»
418 минут назад
Бэрон Дэвис об эволюции позиции разыгрывающего защитника: «Теперь это гибридная позиция»
36 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Обмен из «Клипперс» в «Тандер» сработал в мою пользу»
447 минут назад
Стефен Карри и Сабрина Ионеску вновь сразятся в дуэли по трехочковым на Уик-энде всех звезд-2025
6сегодня, 14:14
Единая лига ВТБ. «Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в Краснодаре и вышел на 2-е место, «Енисей» уступил «Самаре»
41сегодня, 14:05
ACB. «Барселона» разгромила «Баскет Корунью», «Мурсия» встретится с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 13:39Live
Яннис Адетокумбо о словах Дональда Трампа: «Я здесь, чтобы выигрывать матчи, а не отвечать на вопросы, не связанные с баскетболом»
14сегодня, 13:22
Премьер-лига. Женщины. УГМК обыграл «Спарту энд К»
сегодня, 12:05
«Может ли он защищаться 1 на 1?». Чарльз Ли прокомментировал 3-й перебор фолов у Ламело Болла
1сегодня, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Ведищев о проигрыше «Зениту»: «Не хватило концентрации»
2 минуты назад
Хавьер Паскуаль о матча против «Локо»: «Обе команды были на пределе. Все дерби будут такими»
8 минут назад
Александр Щербенев о матче против «Локо»: «Было волнительно и непривычно выходить с другой стороны»
43 минуты назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы», «Фенербахче» примет «Петким Спор» и другие матчи
сегодня, 15:00Live
Джейсон Тейтум за два матча с «Шарлотт» совершил 30 штрафных бросков, все игроки соперника – 21
3сегодня, 14:43
«Индиана» изучит рынок с целью увеличения глубины передней линии
1сегодня, 14:26
Йовица Арсич: «Енисею» не хватает в состав 5-6 игроков»
сегодня, 13:53
Джейлен Браун выбыл с растяжением сгибающей мышцы бедра
сегодня, 13:49
Дражен Анзулович о победе над «Енисеем»: «Когда у нас было минус пять очков, команда показала характер»
сегодня, 13:43
Грегг Попович пропустил матч против «Миннесоты» из-за болезни
сегодня, 13:31