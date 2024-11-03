Джонатан Мотли провел встречу с «Хапоэлем» и может остаться в команде

Джонатан Мотли может остаться в «Хапоэле Тель-Авив».

Тяжелый форвард «Хапоэля» Джонатан Мотли вернулся в Израиль и провел встречу с представителями клуба. Отношения между сторонами были возобновлены, сообщает Walla Sport.

Ранее на этой неделе «Хапоэль » объявил, что Мотли решил покинуть команду. Владелец клуба Офер Яннай позже рассказал, что это могло быть связано с предложением от Црвены Звезды». Сербский клуб опроверг слухи о переговорах с Мотли, однако Яннай заявил, что «Звезда» предложила игроку более 2 миллионов евро.

Позже Яннай связался с Мотли и его агентом и выразил свою точку зрения, что наиболее выгодным шагом для обеих сторон было бы продолжение отношений.

«Никто точно не знает, чем это закончится, но если он вернется, нам нужно, чтобы он объяснил нам, что именно произошло. В конце концов, он ушел и его не было с нами сегодня», — сказал один из игроков «Хапоэля» после субботнего матча против «Хапоэля Афула».