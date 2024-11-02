Владелец «Хапоэля Тель-Авив»: «Джонатан Мотли хочет уехать из-за войны, при этом гуляет по Тель-Авиву и тусуется каждый день»

Офер Яннай рассказал о ситуации с Джонатаном Мотли.

«В среду мне позвонил агент и сказал, что Мотли хочет уехать. Я спросил: «Почему?», и он ответил: «Из-за войны». Я сказал: «Почему ты думаешь, что из-за войны?» Парень любит гулять по Тель-Авиву. Здесь так много девушек, он гуляет каждый вечер, тусуется, развлекается, выкладывает в соцсети вина, рестораны, все такое. А что насчет войны? Сейчас войны нет, и если для него это проблема, он может оставаться в Белграде.

Агент настаивал, что Мотли хочет уехать немедленно. Я объяснил, что считаю это неуважением из-за внезапного требования, но он повторил, что Мотли просто хочет уехать из-за войны. Я посчитал это объяснение крайне странным и, конечно, неприемлемым.

Здесь у него контракт на 1,5 миллиона долларов, а «Црвена Звезда » предложила ему около 2,1–2,2 миллиона. Мы получили эту информацию из нескольких источников. Мы это знаем. Я слышал заявление спортивного директора «Звезды», ​​что они не заинтересованы в Мотли. Я думаю, он сказал это исключительно для того, чтобы соблюсти юридический аспект. Если они действительно отступят и примут это решение, если они начнут уважать меня, то мы снова сможем быть друзьями.

Нет, я не отправлял предложения каждому игроку «Звезды», но я сказал, что если они заберут моего игрока, я сделаю встречные предложения всем их звездам. Это не означает, что они захотят перейти и играть за «Хапоэль », но я их заберу, и они смогут пойти куда захотят. Может быть, я отдам их «Партизану» бесплатно», – заявил владелец владелец «Хапоэля Тель-Авив» Офер Яннай.