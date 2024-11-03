НБА заново открыла расследование дела о домашнем насилии со стороны Джексона Хэйса после нового видео

Бывшая подруга Джексона Хэйса обвиняет его в домашнем насилии.

Инцидент произошел в 2021 году. Вызванная полиция произвела арест , во время которого баскетболист оказал сопротивление. По результатам противостояния с полицией, Хэйс был приговорен к трем годам лишения свободы условно и 450 часам общественных работ.

Видео с камеры наблюдения в доме, выложенное TMZ, побудило НБА заново начать расследование инцидента. Судебный процесс, инициированный девушкой, находится в процессе делопроизводства.

В данный момент центровой играет за «Лейкерс».