В Торонто прошла церемония вывода из обращения номера Винса Картера
Баннер Винса Картера стал первым на домашней арене «Рэпторс».
Канадский клуб вывел из обращения 15-й номер знаменитого защитника.
Картер провел неполные 7 первых сезонов своей карьеры с «Рэпторс» и вывел команду во второй раунд плей-офф в 2001 году. Со второго сезона в клубе баскетболист каждый год вызывался на Матч всех звезд. 2 раза попадал в символические пятерки. В прошлом месяце Картер был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Bleacher Report в сети X
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