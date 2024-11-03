В Торонто прошла церемония вывода из обращения номера Винса Картера

Баннер Винса Картера стал первым на домашней арене «Рэпторс».

Канадский клуб вывел из обращения 15-й номер знаменитого защитника.

Картер провел неполные 7 первых сезонов своей карьеры с «Рэпторс» и вывел команду во второй раунд плей-офф в 2001 году. Со второго сезона в клубе баскетболист каждый год вызывался на Матч всех звезд. 2 раза попадал в символические пятерки. В прошлом месяце Картер был введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.