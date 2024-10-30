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Премьер-лига. Женщины. УГМК в гостях одержал победу над «Надеждой», «Ника» обыграла новосибирское «Динамо»

Сегодня состоялись два матча регулярного чемпионата женской Премьер-лиги.

УГМК в гостях одержал победу над «Надеждой», «Ника» обыграла новосибирское «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Надежда – УГМК – 69:78  (11:26, 17:16, 29:17, 12:19)

НАДЕЖДА: Беверли (19), Игнатова (13), Томпсон (10 + 7 подборов), Комарова (10).

УГМК: Уокер (14 + 14 подборов), Бентли (13), Левченко (11 + 5 передач), Ногич (10).

Ника – Динамо Новосибирск – 81:68  (16:18, 19:14, 23:18, 23:18)

НИКА: Хоппи (16), Комарова (14 + 6 подборов), Логунова (12 + 12 подборов), Низамова (11 + 7 передач + 3 перехвата).

ДИНАМО Н: Шук (15), Заряжко (13 + 5 передач), Бадина (12), Мазик (11 + 9 подборов).

Положение команд: УГМК – 6-0, Динамо Курск – 5-1, МБА – 4-1, Самара – 4-2, Надежда – 3-3, Ника – 3-3, Динамо Новосибирск – 2-4, Енисей – 2-4, Спарта энд К – 1-4, Динамо Москва – 1-5, Нефтяник – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
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logoНадежда жен
logoДинамо Новосибирск жен
чемпионат России жен
Ника жен
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