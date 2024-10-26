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Йована Ногич о переходе в УГМК: «Тина Краишник убедила меня в этом повороте моей карьеры»

Йована Ногич рассказала о переходе в УГМК и встрече с Андреем Кириленко.

«Я хотела что-то новое в своей карьере. УГМК — один из лучших клубов в истории европейского баскетбола. Даже несмотря на то, что команда сейчас не играет в европейских турнирах, тут играют восхитительные игроки. Добавим сюда долгую и победную историю.

Я спросила у Тины Краишник, что она думает про вариант с переходом в Россию. Она все рассказала и убедила меня в этом повороте моей карьеры.

Пока сыграла не так много матчей, но могу сказать, что лига очень хорошая. Уровень разрешенного контакта достаточно высок, приходится быть более агрессивной. Уровень, вероятно, немного упал из-за сложившейся ситуации, но лига стала несколько более сложной. Думать, что победа придет сама к тебе в руки, не получится.

Медали за Суперкубок вручал Андрей Кириленко, глава нашей федерации баскетбола. Вы следили за его игрой в детстве?

Он просто легенда. Каждый, кто играет в баскетбол, знает про него. Радует, что он по возможности посещает игры.

Вы уже начали что-то говорить по-русски?

Нет еще. Могу сказать, что понимаю процентов шестьдесят пять всего, что говорят. Буду учиться», – сказала форвард УГМК и сборной Сербии.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Известия»
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Тина Краишник
Йована Ногич
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